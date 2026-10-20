В Нижнем Новгороде выявили 55 незаконных свалок за 2026 год

В Нижнем Новгороде за 2026 год зафиксировали 55 нелегальных свалок объемом более 3 тысяч кубометров. Данные прозвучали на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству, сообщает pravda-nn.ru .

Недобросовестные перевозчики сбрасывают мусор, который не относится к твердым коммунальным отходам, на территории города, а также заполняют им контейнеры и бункеры. По словам исполняющего обязанности директора городского департамента благоустройства Алексея Краснова, число выявленных свалок по районам не всегда отражает реальный уровень загрязнения.

В 2027 году власти планируют продолжить ликвидацию свалок и увеличить финансирование по сравнению с 2026 годом. На заседании отметили, что в прошлом и нынешнем годах область не выделяла субсидии на эти цели. Это существенно сократило объемы уборки.

Краснов связал нарушения с отсутствием эффективного государственного надзора за перевозкой отходов, не относящихся к коммунальным. Министерство экологии внедряет камеры автоматической фиксации автомобильных номеров. В 2027 году ведомство планирует значительно увеличить число камер и мобильных пунктов контроля. Пока действующие меры не охватывают все случаи незаконного размещения мусора.

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