USD
Доллар США
82,85
-0.92 %
EUR
Евро
93,23
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,39
-0.87 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,56
-0.92 %

Живая кухня: екатеринбуржец пожаловался на жука в роллах из кафе

Общество
Telegram

Фото - © Telegram/Ural Mash

Житель Екатеринбурга рассказал, что из роллов, которые он ел в кафе, выполз жук, сообщает Ural Mash.

К этому моменту, когда появился жук, посетитель съел уже почти всю порцию. Он показал жука официантке, которая не сразу его разглядела. Девушка заявила, что насекомое попало в еду случайно.

При этом деньги за роллы посетителю не вернули.

В кафе пояснили, что жук мог залететь в блюдо через окно. По словам работников заведения общепита, гостю предложили убрать роллы из чека, но он потребовал 15 тыс. рублей компенсации. Ему отказали, тогда он пригрозил рассказать о жуке в Сети.

При этом у самого кафе много плохих отзывов. Посетители жаловались на волосы в еде и отравления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.