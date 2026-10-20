Живая кухня: екатеринбуржец пожаловался на жука в роллах из кафе

Житель Екатеринбурга рассказал, что из роллов, которые он ел в кафе, выполз жук, сообщает Ural Mash .

К этому моменту, когда появился жук, посетитель съел уже почти всю порцию. Он показал жука официантке, которая не сразу его разглядела. Девушка заявила, что насекомое попало в еду случайно.

При этом деньги за роллы посетителю не вернули.

В кафе пояснили, что жук мог залететь в блюдо через окно. По словам работников заведения общепита, гостю предложили убрать роллы из чека, но он потребовал 15 тыс. рублей компенсации. Ему отказали, тогда он пригрозил рассказать о жуке в Сети.

При этом у самого кафе много плохих отзывов. Посетители жаловались на волосы в еде и отравления.

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