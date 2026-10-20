Ежедневная уборка Химок: как техника выходит на линию
Каждый день сотрудники коммунальных служб Химок составляют план работ и направляют бригады на разные участки города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Сегодня на уборку вышли 65 единиц техники: тракторы, подметально-уборочные машины, погрузчики, самосвалы и другая спецтехника. Они задействованы в уборке дворов и общественных пространств, уходе за зелеными насаждениями и благоустройстве территории.
За одну смену трактор или подметально-уборочная машина в среднем обрабатывают до 60 км улиц и дорог.
Работы ведутся поэтапно, охватывая разные микрорайоны города.