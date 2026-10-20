USD
Доллар США
82,89
0.05 %
EUR
Евро
93,04
-0.20 %
CNY
Китайский Юань
12,37
-0.13 %
GBP
Фунт стерлингов
110,39
-0.22 %

Ежедневная уборка Химок: как техника выходит на линию

ЖКХ

Каждый день сотрудники коммунальных служб Химок составляют план работ и направляют бригады на разные участки города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня на уборку вышли 65 единиц техники: тракторы, подметально-уборочные машины, погрузчики, самосвалы и другая спецтехника. Они задействованы в уборке дворов и общественных пространств, уходе за зелеными насаждениями и благоустройстве территории.

За одну смену трактор или подметально-уборочная машина в среднем обрабатывают до 60 км улиц и дорог.

Работы ведутся поэтапно, охватывая разные микрорайоны города.