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Из Королева отправили вторую с начала месяца партию помощи участникам СВО

Королевское отделение ассоциации ветеранов СВО и АНО «Общее дело» направили новую партию гуманитарной помощи бойцам. Это вторая отправка с начала месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Королевское отделение ассоциации ветеранов СВО и АНО «Общее дело» отправили участникам специальной военной операции бензопилы, электроинструменты, газовые баллоны, маскировочные сети, антидроновые одеяла, окопные свечи и ноутбук. Помощь предназначена для обустройства позиций, сохранения тепла, маскировки и защиты от беспилотников.

Груз собрали при поддержке городских предприятий, общественных организаций и жителей. В сборе участвовали АО «Научно-производственное объединение измерительной техники», волонтерские центры «ПоZывные СВОбоды», «Кольчуга», «Окно в мир», ВПК «БАРС» и жители Королева.

В ближайшее время помощь доставят на Луганское направление — в разведроту 123-й бригады, где служат земляки. Это уже вторая отправка гуманитарного груза с начала месяца.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.