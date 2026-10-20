Реутовская больница получила оборудование для малоинвазивных операций

Реутовская клиническая больница получила современную артроскопическую стойку для операций на суставах. Оборудование поступило в травматолого-ортопедическое отделение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая артроскопическая стойка позволяет хирургам проводить операции на суставах с высокой точностью через небольшие проколы. Такие малоинвазивные вмешательства снижают травматичность и способствуют более быстрому восстановлению пациентов.

Направление на лечение с использованием нового оборудования можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний. Помощь оказывают бесплатно по полису ОМС.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поставка стала частью программы модернизации медицинских учреждений Подмосковья. С начала года в больницы региона поступила 231 единица современного эндоскопического оборудования на общую сумму более 2 млрд рублей.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.