В Коломне начали реставрировать 200-летнее здание картинной галереи

Реставрация галереи «Дом Озерова» в Коломне стала одним из ключевых этапов подготовки к 850-летию города. Памятнику архитектуры конца XVIII — начала XIX веков сохранят исторический облик, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне приступили к реставрации здания картинной галереи «Дом Озерова». Работы проводят в рамках подготовки города к 850-летнему юбилею.

«Особняку больше двухсот лет. Задача — не просто привести фасад в порядок, а сохранить исторический облик здания», — отметил 20 октября временно исполняющий полномочия главы городского округа Коломна Виктор Верещагин.

Несмотря на строительные леса, экспозиции работают в привычном режиме. Галерея открыта ежедневно с 10:00 до 18:00.

Особняк считается одним из лучших образцов архитектуры Коломны. Его спроектировал зодчий эпохи Екатерины II Матвей Казаков. Название здание получило по фамилии последнего владельца — купца I гильдии и благотворителя Алексея Семеновича Озерова.

Реставраторы сохранят черты зрелого классицизма: шестиколонный портик, белокаменную отделку, мезонин и подлинные резные двери в интерьерах. Восстановление памятника позволит продлить срок его службы и создать более комфортные условия для знакомства посетителей с искусством.

В 1980 году здание получило статус городского выставочного зала. В августе того же года здесь открылась первая выставка, посвященная 600-летию Куликовской битвы. В 1990 году «Дом Озерова» стал культурным центром, а в 2022 году официально получил статус музея.

За более чем 40 лет галерея познакомила зрителей с творчеством ведущих мастеров. В ее фондах хранятся произведения искусства XX–XXI веков. Здесь регулярно проходят художественные выставки, концерты, образовательные программы и тематические проекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.