Больница Люберец получила оборудование для будущего эндоскопического центра

Люберецкая областная больница получила новое эндоскопическое оборудование, в том числе для центра, который планируют открыть на базе стационара № 2 — Ухтомской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врачи стационаров № 1 и № 3 Люберецкой областной больницы уже используют новое оборудование для диагностики заболеваний внутренних органов, выявления и остановки внутренних кровотечений, а также малоинвазивных вмешательств без разрезов.

Часть оборудования поставили для будущего эндоскопического центра на базе стационара № 2. Его открытие позволит увеличить число пациентов, получающих высокотехнологичную помощь этого профиля в Люберцах.

«Мы сможем проводить исследования желудочно-кишечного тракта с выявлением предраковых образований и одномоментно удалять их. Доктора уже делают это на базе действующих стационаров, но открытие центра позволит увеличить поток пациентов», — отметил заведующий эндоскопическим отделением Люберецкой больницы Юсуп Баудинов.

Ранняя диагностика помогает не только снизить смертность от онкологических заболеваний, но и предупредить их развитие. Своевременное выявление и удаление некоторых предраковых образований снижает риск возникновения рака.

Людям старше 40 лет необходимо регулярно проходить гастроскопию и колоноскопию: доброкачественные новообразования врачи выявляют практически у каждого четвертого пациента этой возрастной группы.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.