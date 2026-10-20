В Сергиево-Посадском округе проведут занятия и лекцию в «Скитских прудах»

Парк культуры и отдыха «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе подготовил программу оздоровительных, творческих и познавательных мероприятий с 19 по 25 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа недели в парке «Скитские пруды» начнется в понедельник в 19:00 с «Танцевального фейерверка» в ДЦ «Под Крышей». Во вторник в 09:00 пройдет гимнастика «Здоровая спина», в среду в 10:00 — йога-практика.

В четверг в 14:30 в ДЦ «Под Крышей» состоится лекторий СПМЗ «Парка темные аллеи», посвященный 155-летию И. Бунина. В 19:00 там вновь проведут «Танцевальный фейерверк».

В пятницу в 09:00 запланировано занятие «Здоровая спина», а в 19:00 — функциональная силовая тренировка на все тело.

В субботу в 09:00 у главного входа начнутся еженедельные старты «5 верст». С 11:00 до 13:00 в ДЦ «Под Крышей» пройдет «Завтрак с психологом» Юлией Витас. Для участия необходима предварительная запись.

Воскресную программу откроет творческая мастерская «Красочный мир» в 13:00. В 14:10 состоятся спортивные игры на свежем воздухе, в 14:55 — интеллектуальное занятие «Развиваемся вместе», в 15:30 — занятие «Историческое краеведение».

Возрастное ограничение — 0+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

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