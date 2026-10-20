Готовился к концу света: в Кении проповедника обвинили в убийстве 191 человека

В Кении самопровозглашенного пастора Пола Маккензи признали виновным в убийстве 191 человека, в том числе 190 детей. По версии следствия, жертв морили голодом ради встречи с Богом, сообщает «Царьград» .

Маккензи основал церковь в 2003 году и привлек тысячи последователей. Он проповедовал о Судном дне на Times TV из Малинди. В 2019 году пастор свернул деятельность, а затем увел сторонников в лес готовиться к концу света. По словам выживших, сначала голодом морили детей, затем женщин, мужчин и церковных лидеров.

В 2023 году полиция арестовала Маккензи и его сообщников после обнаружения 429 тел в лесу Шакахола в округе Килифи. Многие останки до сих пор не опознали из-за сильного разложения. Еще 29 руководителей группы также судят за убийство.

В июле Управление генерального прокурора Кении заявило, что погибшие могли быть «замучены голодом и задушены в результате принятия и распространения радикальных религиозных идеологий».

48-летний Стивен Мвити рассказал, что потерял в секте шестерых детей. Он нашел и похоронил только останки сына Сэмюэля. Его бывшая жена оказалась среди обвиняемых.

Маккензи также грозят разбирательства по обвинениям в терроризме, радикализации и лишении детей права на образование. Он и остальные 29 обвиняемых отвергают все обвинения.

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