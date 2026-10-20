Российская семья неделю жила в одном номере с незнакомцами в турецком отеле

Ошибка при заселении произошла из-за овербукинга. В кемерском отеле Ambassador Hotel Plaza 4* не оказалось свободных номеров. Путевка для семьи из трех человек стоила 263 тыс. рублей, но вместо отдельного номера россиянам пришлось неделю делить комнату с отдыхающими из Московской области. В итоге в одной комнате жили 6 человек.

Туристы утверждают, что администрация отеля постоянно откладывала переселение. Семьям приходилось спать в одежде, а вещи держать в чемоданах, опасаясь кражи. Администрация предложила переехать в другой отель, но он был дальше и имел меньше звезд. Другие гости тоже жаловались на внезапный овербукинг и переселение в менее комфортные условия.

Вернувшись домой, семья подала в суд на туроператора. Компания вернула лишь 74,5 тыс. рублей. Однако суд постановил взыскать с туроператора неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В итоге обманутые туристы получат чуть больше 234 тыс. рублей.

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