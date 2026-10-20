Пол Маккартни попросил Мендеса исправить его рост в кино о The Beatles

Пол Маккартни остался недоволен снимком со съемок фильма Сэма Мендеса: актер в его роли выглядит ниже экранного Джона Леннона. Музыкант попросил устранить неточность, сообщает «Царьград» .

В подкасте «Good Hang» Эми Полер Маккартни рассказал о кадре, воссоздающем обложку Abbey Road. На нем Пол Мескал, играющий музыканта, выглядит ниже Харриса Дикинсона в роли Леннона. Маккартни заранее просил Мендеса не допускать такой ошибки, но получил от него этот снимок на согласование.

«Сэм! Ниже? Не делай этого! Ты же обещал. Я думал, мы уже все обсудили», — так Маккартни передал свою реакцию.

Мендес объяснил разницу движением актеров и прислал другой кадр, где она менее заметна. По словам Маккартни, он, Леннон и Джордж Харрисон были примерно одного роста, а Ринго Старр — немного ниже.

Похожая неточность возмутила музыканта в фильме «Стать Джоном Ленноном» (2009): Томас Броди-Сангстер в его роли выглядел ниже Аарона Тейлора-Джонсона. Маккартни также оспаривал сцену, где Леннон сбивает его с ног. Создатели ответили, что снимают художественное кино.

Мендес готовит четыре картины — по одной о каждом участнике группы. Харрисона сыграет Джозеф Куинн, Старра — Барри Кеоган. Премьеры запланированы на апрель 2028 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.