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Сильный ветер сорвал часть крыши с общежития в Свердловской области

В Качканаре Свердловской области сильным порывом ветра сорвало часть новой крыши с общежития колледжа, сообщает РЕН ТВ .

Как пишут местные СМИ, кровлю ремонтировали в этом году. Здание общежития готовили к заселению студентов к началу учебного года.

Однако на сегодняшний день ремонтные работы там еще не завершены.

В Свердловской области во вторник объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 20 м/с.

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