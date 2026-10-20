В Подмосковье доля раннего выявления рака молочной железы достигла почти 79%

Доля случаев рака молочной железы, выявленных на нулевой, первой и второй стадиях, в Московской области достигла 78,9%. Это на 3,8 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ранняя диагностика рака молочной железы позволяет начать лечение до прогрессирования заболевания и повышает шансы на благоприятный прогноз. На нулевой, первой и второй стадиях в Подмосковье выявляют 78,9% случаев заболевания.

«Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. На ранних стадиях болезнь может никак себя не проявлять, поэтому важно регулярно проходить обследования», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе ввели самозапись на маммографию, регулярно проводят дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи и продолжают оснащать медучреждения современным диагностическим оборудованием. Доля раннего выявления выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной метод ранней диагностики — маммография. Она позволяет обнаружить изменения в тканях молочной железы до появления выраженных симптомов.

Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122. Самозапись доступна женщинам старше 40 лет, если после предыдущего исследования прошло более двух лет. В остальных случаях направление выдает лечащий врач. Диагностику проводят бесплатно по полису ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.