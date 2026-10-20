Новые зампреды и руководитель аппарата: что известно о перестановках в Правительстве РФ

Кто впервые займет должности вице-премьеров в обновленном составе кабмина, читайте в материале РИАМО.

Какие перестановки предложены в правительстве России в октябре 2026 года

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Рано утром в понедельник, 19 октября, Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Формально поводом стало «обсуждение актуальных вопросов социально-экономического развития страны» — так сформулировано в короткой новости на сайте Кремля. Но главным итогом встречи стало другое: премьер представил президенту «предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве», и «эти предложения получили поддержку главы государства».

Через несколько минут после кремлевского сообщения пресс-служба правительства раскрыла конкретику: в соответствии с Конституцией Мишустин направил на утверждение в Государственную думу пять согласованных с президентом кандидатур. Так запустилась одна из самых масштабных кадровых ротаций действующего кабинета за последние годы.

Пять кандидатур: кого Мишустин предложил на посты вице-премьеров и министра транспорта

Антон Силуанов

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Первая и самая заметная новость касается Минфина. В структуре правительства вводится новая должность — вице-премьер — министр финансов, на которую предложен действующий глава ведомства Антон Силуанов. Он руководит Минфином с 2011 года, пережив три премьерских состава, и уже совмещал посты министра финансов и первого вице-премьера в кабинете Дмитрия Медведева в 2018–2020 годах.

Мотивировка объединения должностей в официальном сообщении звучит так: «В условиях усиливающегося внешнего давления особое значение приобретают финансовая устойчивость, сбалансированность бюджета и эффективность бюджетных расходов». Иными словами, финансовый блок усиливается присутствием в самом правительстве, а не ограничивается работой отраслевого министерства.

Ирина Окладникова

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Второе назначение стало сюрпризом для наблюдателей. На пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства предложена Ирина Окладникова, занимающая должность первого заместителя министра финансов. Ей 41 год — что делает ее самым молодым вице-премьером нового состава. В Минфине она работает с 2012 года, с 2024-го — первый замминистра, курирует бюджетный процесс, подготовку проекта федерального бюджета и, среди прочего, направление цифровизации. По всей видимости, к ней перейдет кураторство связи и ИТ на уровне вице-премьера — до сих пор это направление входило в зону ответственности нынешнего руководителя аппарата Дмитрия Григоренко.

Олег Кожемяко

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Третья кандидатура решает дальневосточную задачу. Вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе предложен губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он сменяет Юрия Трутнева, который курирует ДФО с 2013 года.

Кожемяко — единственный в новейшей российской истории управленец, возглавлявший четыре региона: Корякский автономный округ, Амурскую и Сахалинскую области и, с декабря 2018 года, Приморский край. Столичный опыт он тоже имеет — в 2000-х занимал пост заместителя министра сельского хозяйства. В случае его перехода в федеральное правительство врио губернатора Приморья, по данным краевых властей, станет Вера Щербина.

Андрей Никитин

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Четвертое назначение закрывает вакансию, возникшую еще в конце сентября. Пост вице-премьера, курирующего в том числе развитие транспортного комплекса, займет действующий министр транспорта Андрей Никитин. Он возглавил Минтранс летом 2025 года после гибели в автокатастрофе Романа Старовойта, до этого руководил Новгородской областью и Агентством стратегических инициатив.

Вакансию вице-премьера освободил Виталий Савельев, который после избрания депутатом Госдумы ушел из правительства 28 сентября, а 30 сентября занял пост заместителя председателя нижней палаты парламента.

Дмитрий Ядров

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Пятая кандидатура — Дмитрия Ядрова, руководителя Росавиации, — предложена на пост министра транспорта. Как сообщил пресс-секретарь правительства Борис Беляков, Ядров «сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли несмотря на сложные условия».

Возраст Ядрова — 47 лет — также вписывается в общую картину обновления: средний возраст ключевых фигур новых назначений ощутимо ниже, чем у уходящих.

Кто может покинуть правительство: Дмитрий Григоренко и Юрий Трутнев

В официальных сообщениях судьба чиновников, на место которых приходят новые назначенцы, не раскрывается. Однако по данным прессы, кабинет покинут как минимум двое вице-премьеров.

Дмитрий Григоренко

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Вице-премьер и руководитель аппарата правительства, по официальной версии, сам обратился с просьбой о переходе на другую работу — и эту просьбу поддержали и президент, и премьер. Уходящего обещали представить к высокой государственной награде.

Неофициально источники РБК называют вероятным его переходом в «Сбер» — по имеющейся информации, речь может идти о должности заместителя председателя правления банка. «Ведомости» называют уход Григоренко одним из самых неожиданных кадровых решений Мишустина.

Юрий Трутнев

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Вице-премьер и полпред президента в ДФО оставляет пост, который занимал с 2013 года. Ему, как и Григоренко, обещана государственная награда — результаты работы «отмечены главой государства», как уточнил Беляков.

По данным источников РБК, Трутнев может перейти в администрацию президента — на должность помощника главы государства или заместителя руководителя администрации. В качестве контекста в публикациях отмечают и то, что в этом году ему исполняется 70 лет — возраст, который в федеральной власти традиционно рассматривается как рубеж для смены роли.

Процедура и дальнейшие шаги: когда начнет работать новый кабинет министров

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По действующей схеме кандидатуры вице-премьеров и министров направляются на утверждение в Госдуму и в случае утверждения оформляются указом президента. По словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты рассмотрят представленные кандидатуры в среду, 21 октября.

Действующие вице-премьеры продолжат исполнять обязанности до выхода соответствующих указов — на это отдельно указал Дмитрий Песков. Иными словами, кабинет фактически продолжает работать в прежнем составе до официального завершения процедуры.