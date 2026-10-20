Москва усилила контроль за борщевиком с помощью цифровых технологий

Столичные инспекторы совмещают выезды с анализом спутниковых снимков и записей камер для поиска борщевика Сосновского. Число проверенных локаций выросло с 381 до 452, сообщает «Вечерняя Москва» .

3 марта 2026 года правительство Москвы утвердило перечень из 31 инвазивного растения. Борщевик Сосновского вошел в первую, наиболее опасную группу: его необходимо уничтожать на любых территориях. Растение вытесняет другие виды и вызывает тяжелые ожоги.

«Нами усилен контроль за борщевиком Сосновского за счет комбинирования инспекторских выездов и цифровых технологий. Количество отработанных локаций увеличилось с 381 до 452. Активно масштабируется применение новых средств мониторинга: к спутниковой съемке и анализу записей с уличных камер добавляются машины с высокоточным оптическим распознаванием», — рассказала заместитель руководителя Департамента природопользования Динара Каюмова.

Инспекторы проверяют цифровые данные на месте, фотографируют растения и оформляют документы. Ответственность за уничтожение борщевика несут балансодержатели или правообладатели территорий. В Москве гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до 700 тысяч. В отдельных случаях возможно предупреждение.

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