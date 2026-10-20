Мособлводоканал заменил насос на скважине в селе Витава ДНР

Ремонтно-восстановительные бригады Мособлводоканала заменили неисправный насос и установили станции управления и защиты на скважине в селе Витава Новоазовского муниципального округа ДНР, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Новый насос на скважине в селе Витава заменил вышедший из строя агрегат. Это оборудование поднимает воду из-под земли и подает ее в трубы. Износ насоса может привести к прекращению водоснабжения жителей.

Бригады также установили современные станции управления и защиты. Автоматика защищает оборудование от перепадов напряжения и работы «всухую» при снижении уровня воды в скважине. Плавный пуск продлевает срок службы системы.

Всего за неделю ремонтно-восстановительные бригады Мособлводоканала выполнили 24 технологических мероприятия. На Седовском магистральном трубопроводе диаметром 325 мм они заменили запорную арматуру диаметром 300 мм и установили соединительную муфту ПФРК того же диаметра.

В районе школы № 1 бригады заменили пятиметровый изношенный участок трубы диаметром 90 мм и установили две муфты диаметром 150 мм. На канализационной насосной станции Новоазовска провели промывку гидростатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.