Врачи в Красногорске спасли мужчину после отравления лесными грибами

Скорая помощь доставила мужчину в Красногорскую клиническую больницу с тошнотой, многократной рвотой и общей слабостью. За полчаса до появления симптомов он ел лесные грибы-зонтики. Почувствовав недомогание, пациент попытался самостоятельно вызвать рвоту и обратился за медицинской помощью.

«Мы провели пациенту полный комплекс обследований: лабораторные анализы, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ. Результаты подтвердили диагноз — токсическое действие грибов. Пострадавшему провели курс инфузионной терапии, чтобы вывести токсины и восстановить электролитный баланс в организме», — рассказала заведующая вторым терапевтическим отделением Красногорской клинической больницы Мадинат Магомедова.

Через сутки мужчина почувствовал заметное улучшение. Его выписали под наблюдение участкового терапевта.

Врачи рекомендуют не употреблять лесные грибы, если нет уверенности в их безопасности. Не следует есть сырые, перезревшие или червивые экземпляры, а также грибы, купленные с рук.

При первых признаках отравления необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда врачей специалисты рекомендуют промыть желудок, принять сорбенты и восполнять потерю жидкости водой или сладким чаем. Сохраненные остатки грибов помогут медикам быстрее подобрать подходящий антидот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.