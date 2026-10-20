Россияне связали переезд от родителей с окончанием учебы и началом карьеры

По данным опроса OCTOBER GROUP, 53% жителей крупных городов России считают, что детям стоит начинать жить отдельно после завершения учебы и начала карьеры, сообщает Газета.ru .

Еще 17% опрошенных назвали подходящим моментом для переезда совершеннолетие или окончание школы. Для 17,7% это свадьба или создание пары. При дружных отношениях и достатке места 11,9% допускают, что разъезжаться вообще не нужно.

«Сепарация давно перестала быть вопросом возраста — люди мыслят этапами: сначала учеба, потом работа, потом отдельное жилье», — пояснил директор по маркетингу OCTOBER GROUP Евгений Межевикин.

По словам эксперта, покупатели первого отдельного жилья приходят на рынок подготовленными: они понимают, какая площадь им нужна и как они будут ее использовать.

При этом 27,4% участников опроса хотели бы видеться с родителями или взрослыми детьми намного чаще, а 38,4% — немного чаще. Еще 33,5% хотели бы, чтобы взрослые дети жили ближе к ним, а 45% ответили на этот вопрос скорее утвердительно. Для 37,7% идеальный вариант — жить в одном районе или соседних.

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