Работодателям в ближайшие пять лет будут особенно нужны рабочие и врачи

Механики, ремонтники, электромонтажники и строители будут особенно востребованы в ближайшие пять лет. Сохранится потребность в инженерах, врачах и педагогах, сообщает Газета.ru .

Директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко связала спрос с развитием производства и изменением технологий. Компаниям нужны сотрудники, способные работать с новым оборудованием.

«Работодателям придется конкурировать не только зарплатой, но и условиями труда, обучением и возможностями профессионального роста. При выборе специальности особенно интересны направления, объединяющие практическую квалификацию и технологии. При этом высшее образование не является единственным путем: значительная часть кадрового спроса приходится на специалистов со средним профессиональным образованием. Прогноз Минтруда до 2030 года также относит к наиболее востребованным группам квалифицированных рабочих. Помимо механиков и электромонтажников, ведомство выделяло слесарей-инструментальщиков и рабочих-отделочников», — отметила Шульженко.

Оплата зависит от региона, квалификации, сложности задач и условий труда, пояснила эксперт. Она посоветовала учитывать не только прогноз дефицита кадров, но и интерес к работе, готовность развивать навыки и постоянно учиться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.