Директор по персоналу объяснила, как отпроситься с работы без конфликта

Предупреждать руководителя об уходе с работы нужно заранее, а не перед выходом. Это поможет избежать конфликта. Об этом рассказала директор по персоналу «Авто-ПЭК» Оксана Федосеева, сообщает Газета.ru .

По ее словам, исключение составляют недомогание и другие непредвиденные обстоятельства. Сотруднику стоит объяснить, как он выполнит задачи в свое отсутствие. Грубость, ультиматумы и манипуляции подрывают доверие, а подделка документов может привести к потере работы.

«Открыто объясните причину, даже если она связана не с плохим самочувствием или форс-мажором, а с накопленной усталостью. Это поможет отпроситься с работы, не испортив отношения с руководителем и другими членами команды. Затем обсудите варианты решения: например, свое отсутствие можно компенсировать, доделав работу вечером, или перенести сроки выполнения задач», — отметила Федосеева.

Эксперт напомнила, что отгул считается законным только после письменного одобрения руководства. В обращении следует указать причины и при необходимости ссылки на законодательство. Если работодатель не может отпустить сотрудника по объективным причинам, можно обсудить другое время. По словам Федосеевой, компания не вправе отказать, если отгул компенсирует работу в выходной, праздник или сверхурочную занятость.

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