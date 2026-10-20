Мособлгаз устранил более 500 повреждений газопроводов после земляных работ

Несанкционированные земляные работы с начала года привели к 503 повреждениям газопроводов в Подмосковье. Из-за этого без газа временно оставались 3 448 квартир и 3 944 частных дома, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз с начала года устранил 503 повреждения газопроводов из-за несанкционированных земляных работ в Подмосковье. Подачу газа временно прекращали в 3 448 квартирах и 3 944 частных домах.

В деревне Сапроново Ленинского округа 25 и 29 сентября дважды повредили один и тот же газопровод высокого давления. Причиной стали работы тяжелой техникой в охранной зоне без разрешения и вызова газовиков.

Чтобы избежать штрафов и аварий, не менее чем за три рабочих дня до начала работ необходимо вызвать на место специалиста газовой службы. Для этого нужно обратиться по телефону в местную эксплуатационную службу.

Зоны обслуживания, телефоны и часы работы районных эксплуатационных служб филиалов АО «Мособлгаз» указаны на сайте mosoblgaz.ru в разделе «Контакты».

О земляных работах, законность которых вызывает сомнения, следует сообщать по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.