сегодня в 16:18

Не заблудиться в лабиринте: соревнования по ориентированию провели в Хотькове

Турнир по спортивному ориентированию провели в школе № 1 города Хотьково Сергиево-Посадского округа. Для ребят там подготовили лабиринт, передает корреспондент РИАМО.

В спортзале школы клуб «Дубрава» построил спортивный лабиринт со множеством контрольных пунктов. Для участников подготовили три дистанции разной сложности. Они должны были с помощью карты отметить контрольные пункты в правильном порядке.

В турнире участвовали и дети, и взрослые. Каждый попробовал свои силы на разных дистанциях. Победителям вручили грамоты, а всем участникам — сладкие призы.

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Всего в состязаниях участвовало около 50 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье регулярно занимаются физкультурой и спортом 4,9 млн человек.

«Особое внимание уделяем детям и молодежи, стараемся заинтересовать их с ранних лет», — подчеркнул Воробьев.

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