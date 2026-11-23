Энтузиасты начали переносить консольную версию GTA VI на Windows с помощью искусственного интеллекта. По оценкам участников проекта, получить полностью рабочую версию игры они могут уже примерно через неделю, сообщает Mash .

После выхода игры на консолях в сеть утекли файлы версии для Xbox. За них взялись моддеры, которые используют метод рекомпиляции: вместо эмуляции они адаптируют исходный код игры так, чтобы он запускался на компьютерах как обычная Windows-программа.

Основную работу выполняет ИИ-агент. Он анализирует код, заменяет консольные системные вызовы, графические компоненты и шейдеры на аналоги для ПК, после чего запускает игру, обнаруживает ошибки и исправляет их. Затем цикл повторяется.

Пока результат далек от полноценного порта: на компьютерах удается запустить лишь начальное меню. При этом достоверность роликов, на которых якобы показан открытый мир GTA VI на ПК, вызывает вопросы. Зарубежные моддеры, с которыми поговорил Mash, утверждают, что такие демонстрации пока не отражают реальное состояние проекта.

Ранее сообщалось, что Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, объявила, что Grand Theft Auto VI (GTA VI) принесла $3,79 млрд в первый день после релиза.

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