В мексиканском городе Пуэбла хозяйка магазина отбилась от вооруженного грабителя с помощью котенка. Момент попал на камеры наблюдения, а позже видео разошлось по местным соцсетям, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что мужчина в маске ворвался в торговый зал и наставил на женщину пистолет, требуя выручку. В этот момент в дело вмешалась дочь хозяйки: она подхватила лежавшего на прилавке котенка Мисифу и поднесла его к самому лицу грабителя.

Животное отреагировало мгновенно — принялось изо всех сил махать лапами и царапать налетчика. Растерявшийся преступник отшатнулся и убежал, так и не забрав ни денег, ни других ценностей.

О неожиданной реакции питомца позже рассказала его хозяйка Лидия. По ее словам, Мисифу отличается спокойным характером, поэтому такое поведение стало сюрпризом для всей семьи.

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