По словам юриста, речь идет о нескольких статьях Уголовного кодекса РФ. В частности, часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере или организованной группой. Аналогичное наказание предусмотрено частью 4 статьи 160 УК РФ за присвоение или растрату.



Кроме того, по части 3 статьи 193.1 УК РФ за незаконные валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере или организованной группой предусмотрено от 5 до 10 лет заключения.



Минов пояснил, что сроки по этим статьям не складываются автоматически. Окончательное наказание определяется судом путем частичного или полного сложения назначенных сроков. В рассматриваемом случае оно не может превышать 15 лет. Также суд вправе назначить дополнительные санкции, в том числе штраф.



При этом адвокат подчеркнул, что задержание и предъявление обвинения сами по себе не свидетельствуют о виновности. Итоговая квалификация действий и возможное наказание будут зависеть от доказательств, роли каждого участника и обстоятельств предполагаемых преступлений.



По словам Минова, делать выводы о неизбежности обвинительного приговора пока преждевременно. До вступления судебного решения в законную силу Андрей Чибис сохраняет статус невиновного.

Ранее сообщалось, что сотрудниками МВД РФ задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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