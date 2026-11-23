На «Дороге жизни» в Ленобласти автомобиль сбил лося
ДТП с участием дикого животного произошло на «Дороге жизни» в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что лося сбил белый Opel.
От полученных травм животное погибло. Позже на лежавшего на дороге лося наехал маршрутный автобус.
В результате столкновения у легкового автомобиля разбилось стекло и погнулись номерные знаки.
Ранее подмосковном поселке Акулово четверо детей на ВАЗ-2104 врезались во внедорожник Toyota Land Cruiser и скрылись с места аварии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.