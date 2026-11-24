Силы ПВО сбили девять беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны сбили девять БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

Информация о возможных последствиях уточняется.

В ночь на 23 ноября дежурные расчеты ПВО сбили и подавили над Ростовской областью свыше 80 украинских дронов.

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