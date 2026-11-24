Мещанский суд Москвы 24 ноября может рассмотреть ходатайство следственного департамента МВД об избрании меры пресечения в отношении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает ТАСС .

По информации собеседника агентства, Чибис был задержан в статусе подозреваемого до определения меры пресечения. Ближайшую ночь он проведет в изоляторе временного содержания.

Ожидается, что в течение дня следователь может обратиться в суд с соответствующим ходатайством.

Чибис руководит регионом с 2019 года. До работы в Заполярье он был заместителем министра строительства и ЖКХ России.

Весной 2024 года Чибис едва не погиб в Апатитах. Тогда местный житель ударил его ножом в живот. С тяжелым ранением чиновника срочно отправили на операционный стол, и врачам удалось спасти ему жизнь.

Тогда нападение на действующего главу российского региона стало первым за 15 лет. Комментариев от властей и следственных органов по поводу нынешнего визита Чибиса в правоохранительные органы пока нет.

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