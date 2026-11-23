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Пожар вспыхнул после падения обломков БПЛА во время атаки на Ростовскую область

Пожар произошел в Красносулинском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотника в ходе отражения ночного массированного воздушного налета ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

К месту происшествия оперативно прибыли расчеты экстренных служб. Сведения о последствиях пожара продолжают уточняться.

Всего за ночь на понедельник, 23 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили и подавили свыше 80 беспилотных летательных аппаратов.

БПЛА ликвидировали в небе над Каменском-Шахтинским. Также их сбили на территории 8 районов региона: Шолоховского, Красносулинского, Родионово-Несветайского, Верхнедонского, Мясниковского, Чертковского, Каменского и Усть-Донецкого.

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