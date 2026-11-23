«Убиваете интерес к творчеству»: почему нельзя хвалить только красивые поделки детей

Если на выставках в детском саду взрослые хвалят только красивые поделки, сделанные с помощью родителей, дети, которые старались самостоятельно, могут потерять интерес к творчеству, сообщил РИАМО педагог-психолог, автор издательства «Блицум» Шамиль Ахмадуллин.

«Если ребенок сделал поделку сам, а похвалили только работы, собранные родителями, это действительно может повлиять на его мотивацию. Дети еще не умеют оценивать результат объективно, для них важно, чтобы заметили их усилия. Сама попытка что-то сделать воспринимается ребенком как успех, ведь он справился самостоятельно», — сказал Ахмадуллин.

Он добавил, если взрослые постоянно обращают внимание исключительно на красивые работы, ребенок может начать бояться ошибок. В результате он будет чаще просить помощи или выбирать только те занятия, в которых уверен в успехе.

«Поэтому хвалить лучше так: „Ты сам придумал, как соединить детали“, „Ты долго старался и не бросил работу“, „Мне нравится, что ты выбрал этот цвет и сам объяснил, почему так сделал“», — посоветовал психолог.

При этом Ахмадуллин подчеркнул, что не стоит преувеличивать достижения ребенка и убеждать его, что поделка лучше всех, если это не так. Достаточно искренне отметить самостоятельность, старание и конкретные удачные решения.

Специалист посоветовал в случае, если в детском саду регулярно выделяют только работы, сделанные при активном участии родителей, лучше спокойно обсудить ситуацию с воспитателем.

«Разговаривать с воспитателем стоит, но не в формате претензии. Лучше спокойно обозначить проблему и предложить решение: „Мне важно, чтобы дети получали обратную связь за свою работу“», — заключил Ахмадуллин.

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