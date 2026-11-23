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Назван возраст, когда подростки особенно уязвимы для деструктивных сообществ

Подростки 13-15 лет могут быть особенно уязвимы перед влиянием деструктивных сообществ. Чаще всего интерес к таким группам связан не с врожденной агрессией, а с желанием найти признание и почувствовать себя частью коллектива, сообщила РИАМО кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Юлия Валькова.

«Современные деструктивные сообщества эксплуатируют естественные возрастные потребности, предлагая простые и быстрые решения сложных внутренних проблем. Во многих таких группах жестокость становится способом получить статус и признание среди сверстников», — рассказала Валькова.

Подобные сообщества не всегда имеют четкую идеологию. Они могут привлекать подростков обещанием понимания и возможностью выплеснуть гнев, обиду или чувство несправедливости.

«Подростки, чувствующие себя чужими в семье или школе, часто ищут альтернативу, где им предложат признание. Группа становится заменой здоровых отношений», — отметила специалист.

Кто находится в группе риска

Наиболее уязвимым считается возраст от 12 до 18 лет, при этом пик вовлечения нередко приходится на 13–15 лет. Мальчики чаще становятся объектами вербовки в сообщества, связанные с насилием.

Среди факторов риска эксперт выделила отсутствие доверительных отношений с родителями, слишком жесткое или, напротив, попустительское воспитание, а также сложное материальное положение семьи.

«Уязвимость не определяется одним фактором. Фактором риска также может стать опыт травмы, насилия, социальной изоляции или отвержения», — подчеркнула Валькова.

Преподаватель добавила, что отсутствие планов на будущее и ориентация исключительно на сиюминутные удовольствия также могут повышать восприимчивость подростков к влиянию деструктивных групп.

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