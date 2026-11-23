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Снег и гололедица ожидаются в Московском регионе 23 ноября

В понедельник, 23 ноября, на территории Московского региона сохранится облачная погода с небольшими осадками преимущественно в виде снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России на сайте .

Воздух в дневные часы прогреется до 0–2 градусов тепла.

Ожидается южный ветер. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки от 1 до 3 градусов мороза. Небо останется затянутым облаками.

Местами пройдет слабый снег. На дорогах и тротуарах образуется гололедица. Ветер сменит направление на восточное и замедлится до 2–7 метров в секунду.

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