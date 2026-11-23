Мужчинам, которые склонны терять сознание во время мочеиспускания, безопаснее ходить в туалет сидя, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам Уланкиной, вероятность обморока повышают обезвоживание, употребление алкоголя, низкое артериальное давление и прием некоторых лекарств, в том числе мочегонных и препаратов для снижения давления. При этом потерять сознание во время посещения туалета может и молодой человек.

«Нередко перед обмороком появляются дурнота, холодный пот, ощущение жара, потемнение в глазах и внезапная слабость. Но такие предупреждающие симптомы бывают не всегда», — рассказала врач.

Она добавила, что если человек почувствовал приближение обморока, то нужно немедленно прекратить натуживание и по возможности лечь на пол, приподняв ноги. Если места недостаточно, следует осторожно опуститься на пол и позвать на помощь.

«Не нужно пытаться дойти до кровати: можно упасть по пути. Чтобы поддержать давление, можно попробовать напрячь мышцы ног, ягодиц и пресса, но делать это стоит только приняв максимально безопасное положение», — объяснила эксперт.

После обморока нельзя резко вставать, поскольку перепад давления может спровоцировать повторную потерю сознания. Для профилактики таких состояний нужно пить достаточно жидкости в течение дня, избегать резкого подъема с кровати или стула, а при запорах обращаться к врачу для коррекции питания и подбора лечения.

«Если мужчина склонен к эпизодам обмороков при походе в туалет, безопаснее будет мочиться сидя», — отметила специалист.

Специалист резюмировала, что при повторяющихся обмороках врач также должен оценить препараты, которые принимает пациент. Самостоятельно отменять лекарства или менять схему лечения не рекомендуется.

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