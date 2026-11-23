Учащиеся Детской школы искусств имени Алябьева достойно представили Серпухов на конкурсе «Ступень к Парнасу» и принесли родному городу заслуженные награды, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Добрыня Кузнецов завоевал звание лауреата первой степени. Александра Хрестина стала лауреатом второй степени. Оба юных музыканта занимаются фортепиано под руководством преподавателя Марины Марковой, которая помогла им раскрыть свой талант и подготовиться к ответственному выступлению.

Конкурс «Ступень к Парнасу» — это серьезное испытание для юных исполнителей, возможность показать свое мастерство, получить оценку опытного жюри и стимул для дальнейшего творческого роста. Победа на таком конкурсе — важный шаг на пути к профессиональному мастерству.

От всей души поздравляем юных пианистов и их наставника с достойным результатом! Желаем новых творческих успехов, вдохновения и ярких побед на сцене. Пусть музыка сопровождает вас всю жизнь, а каждая новая «ступень» ведет к новым вершинам.

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