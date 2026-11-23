На городских аукционах можно побороться за пять коммерческих помещений в столичном районе Косино-Ухтомский, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь объектов составляет от 65,5 до 211 квадратного метра. Они расположены по адресу: ул. Николая Старостина, д. 10, корп. 1.

«Приобретение коммерческих помещений в новостройках открывает широкие возможности для предпринимателей. В них можно разместить магазины, кафе, медицинские и спортивные центры, досуговые учреждения, пункты бытового обслуживания и другие организации, которые пользуются спросом у жителей района. Такие объекты недвижимости в разных частях столицы регулярно выставляют на городские торги. Например, сейчас на открытых аукционах предпринимателям доступны пять нежилых помещений свободного назначения в районе Косино-Ухтомский. Они находятся в современном многоквартирном доме на улице Николая Старостина. Их площадь варьируется от 65,5 до 211 квадратного метра, что позволяет открыть здесь бизнес-проекты разных форматов», — прокомментировал Пуртов.

Объекты находятся на первом этаже многоквартирного дома и имеют отдельные входы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 ноября и 2 декабря в зависимости от лота, открытые аукционы пройдут 4 и 11 декабря на электронной площадке «Росэлторг».

Увидеть полный перечень актуальных лотов можно на сайте torgi.mos.ru.

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