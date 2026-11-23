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Шатурские бойцы одержали победу на домашнем турнире по ММА

В Шатуре в третий раз прошел фестиваль по смешанным боевым единоборствам, посвященный участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Торжественно открыли соревнования первый заместитель главы муниципального округа Шатура Наталья Федорова, а также депутаты Совета депутатов Константин Петров и Антон Ивашкин.

Почетные гости поприветствовали бойцов и пожелали им честных поединков, спортивной удачи и заслуженных побед.

Организатором турнира выступил тренер местного клуба ММА «Берсерк» Разим Мамедов, а судейскую коллегию составили представители Союза ММА России.

Поддержку в проведении соревнований оказали спонсоры — участник СВО Анатолий Брехунов и депутат Антон Ивашкин.

На ринге встретились спортсмены из пяти муниципалитетов Подмосковья — Шатуры, Куровского, Коломны, Сергиева Посада и Давыдово. Честь нашего округа защищали 18 бойцов клуба «Берсерк».

На протяжении всего турнира зрители активно поддерживали участников, а сами спортсмены продемонстрировали отличную подготовку, характер и волю к победе. Всего было разыграно 17 комплектов наград за первое, второе и третье места.

По итогам соревнований победители были награждены ценными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.