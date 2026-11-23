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Расчеты артиллерии российской группировки войск «Север» в течение недели ликвидировали около семи пунктов управления БПЛА и складов беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил старший офицер гаубичной артиллерийской батареи с позывным Леон, сообщает РИА Новости .

По словам военнослужащего, успешную боевую работу на линии боевого соприкосновения в Харьковской области провели артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии.

Наведение орудий и корректировка огня по выявленным позициям противника осуществлялись при помощи разведывательных беспилотников.

Офицер отметил, что даже если украинские военные оборудуют капитальные укрытия, расчетам хватает буквально нескольких точных попаданий для полного поражения цели. Он подчеркнул, что ликвидация пунктов управления ударными дронами срывает попытки противника вести контрбатарейную борьбу против российских орудий. Также она не позволяет наносить удары по наступающим штурмовым группам.

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