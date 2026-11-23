Банк России с высокой долей вероятности не станет понижать ключевую ставку вплоть до середины 2027 года, поскольку потенциал смягчения денежно-кредитной политики на ближайшую перспективу уже исчерпан. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.

В октябре совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил, что она не изменится и по итогам заседания в декабре. По оценке экс-главы Минфина, рассчитывать на снижение показателя ни в декабре, ни до середины следующего года не приходится. В течение текущего года ЦБ уже провел определенные шаги по смягчению.

Задорнов напомнил, что при прогнозируемой регулятором инфляции в 2026 году на уровне 7,1–7,5% и действующей ставке 14% реальная эффективная ставка за вычетом роста цен составляет менее 7%.

Экономист пояснил, что по собственным ориентирам ЦБ уже выбрал пространство для снижения. Вернуться к этому вопросу Банк России сможет только после устойчивого замедления инфляции, которого по ряду причин не произойдет ни в декабре, ни в январе.

По словам Задорнова, участники финансового рынка уже заложили такой сценарий в свои расчеты. Доходность 5-ти и 10-летних облигаций федерального займа достигла 16–16,5%, то есть стоимость заимствований на рынке заметно превышает саму ключевую ставку.

В то же время возврат к ужесточению денежно-кредитной политики Задорнов назвал маловероятным. Он отметил, что повышение ставки стало бы политическим шагом, способным перечеркнуть планы бизнеса и заложенные в проект федерального бюджета на 2027 год ожидания умеренного снижения показателя, на которые также ориентируется рынок корпоративных облигаций.

По мнению экономиста, длительная пауза и новое повышение имеют принципиально разные последствия. Рост ставки означал бы отказ от ее снижения минимум на полгода и потребовал бы от компаний полного пересмотра стратегий. Кроме того, на инфляционную динамику продолжает давить бюджетный дефицит, финансируемый за счет внутренних займов.

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