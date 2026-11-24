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В Красноярском крае ввели ограничения для грузовиков и автобусов на трассе Р-257

В Красноярском крае временно ограничили движение грузового транспорта и автобусов на участке федеральной трассы Р-257 «Енисей». Причиной стали неблагоприятные погодные условия и образование гололеда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Ограничения действуют в Балахтинско-Новоселовском округе на отрезке дороги с 173-го по 257-й километр. Мера введена в превентивных целях для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, днем температура воздуха в регионе может приблизиться к нулевой отметке, а ночью опуститься до -6 градусов.

Такие погодные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах.

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