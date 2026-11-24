Смертельное ДТП с участием Nissan и BMW произошло в Красноярске
В Красноярске в результате столкновения двух иномарок погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, за рулем Nissan и BMW находились мужчины 1994 и 2003 годов рождения.
Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля получили серьезные повреждения: Nissan практически разорвало на части, а у BMW деформировался капот, из которого вывернуло отдельные элементы.
Водитель Nissan получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Двух пассажиров этой машины, а также пассажира BMW госпитализировали для обследования.
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