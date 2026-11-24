Подготовка к Новому году начинается задолго до праздничной ночи: кто-то ищет платье для вечеринки, кто-то обновляет костюм с помощью аксессуаров, а кто-то хочет добавить в гардероб одну новую вещь. В этом сезоне стоит обратить внимание на атлас, бархат, глубокие оттенки, выразительную обувь и украшения, рассказала РИАМО руководитель по развитию бизнеса Fashion и Health&Beauty в «Авито» Валерия Шишко.

Что и когда покупать для новогоднего образа-2027

Интерес к нарядной одежде усиливается еще осенью. В октябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи платьев увеличились на 36%, блузок — на 81%, юбок — на 75%. Покупатели стали активнее интересоваться деталями: продажи украшений выросли на 69%, ремней и поясов — на 47%, галстуков и бабочек — на 58%, а аксессуаров для волос — вдвое.

Праздничный образ не обязательно собирать с нуля: иногда можно по-новому обыграть привычные вещи. Например, галстук можно носить не только со строгим костюмом, но и поверх рубашки с жилетом или со свободным жакетом. Бабочка может стать самостоятельным акцентом — например, дополнить женственное платье или объемный пиджак.

Модные фактуры и цвета: в каких оттенках встречать Новый 2027 год

Один из простых способов добавить образу нарядности — сочетать разные материалы. Например, атласную юбку можно дополнить объемным джемпером, а бархатный жакет — кожаными брюками или лаконичной юбкой. Контраст фактур делает комплект интереснее, при этом он не выглядит слишком торжественным.

В цветовой гамме стоит обратить внимание на шоколадный, винный, терракотовый, медный и карамельный оттенки. Они хорошо сочетаются между собой и позволяют собрать выразительный образ без обилия декора. Например, шоколадные брюки можно дополнить карамельной блузой, а винную юбку — молочным джемпером.

Трендовые аксессуары и обувь: елочные игрушки вместо украшений и удобные балетки

Необязательно покупать новый наряд целиком: привычный брючный костюм легко превратить в праздничный, если заменить рубашку на атласный топ и добавить крупные серьги или брошь.

Отдельный необычный тренд — использовать елочные игрушки в качестве аксессуара для одежды. Небольшие декоративные шары или фигурки крепят к длинной цепочке или декоративному шнурку и носят поверх жакета, платья или пальто по диагонали через плечо. Получается своеобразное украшение-перевязь, которое напоминает длинный акцентный аксессуар и сразу добавляет образу новогоднего настроения. Такой прием особенно интересно смотрится с лаконичной одеждой: игрушка становится главным акцентом и заменяет привычные крупные украшения.

Также в октябре на «Авито» продажи женской обуви выросли на 42% год к году. В частности, балеток стали покупать на 86% чаще, а туфель — на 51%. Для долгого праздничного вечера лучше выбирать удобные модели: например, балетки с декоративными элементами или туфли на устойчивом каблуке.

Дополнить комплект можно выразительной верхней одеждой. Например, продажи шуб в прошлом месяце повысились на 59%. Такая вещь может стать акцентом образа и пригодиться в повседневном гардеробе зимой.

Где купить платье на Новый год: распродажи, винтаж и секреты шопинга

Подготовиться к празднику можно не только с помощью новых коллекций. Стоит присмотреться к сезонным распродажам и ресейл-площадкам: там можно найти вещи прошлых сезонов, винтажные украшения, необычные сумки и обувь.

Мода циклична, поэтому фасоны и детали, которые были актуальны несколько лет назад, нередко возвращаются в тренды. Например, жакет интересного кроя или акцентная сумка из прошлой коллекции могут стать основой современного образа, если дополнить их актуальными аксессуарами.

Особенно интересно искать необычные украшения, винтажные броши и сумки с характерной фурнитурой. При покупке вещей с рук важно внимательно изучать фотографии и описание, уточнять состояние ткани и фурнитуры, а для одежды проверять замеры.

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