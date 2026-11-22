Фирма по организации серфинг-туров, акционером которой является российский футболист Дмитрий С., предположительно, накопила перед персоналом долг по заработной плате на сумму свыше 800 тыс. рублей. Взысканием средств занялись судебные приставы, сообщает Telegram-канал « Mash на Спорте ».

Организация специализируется на продаже поездок для любителей серфинга на Филиппины, Мальдивы, Шри-Ланку, а также в Индонезию, Марокко и Португалию.

Бывшему футболисту в этом бизнесе принадлежит доля в размере 20%.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов открыли в отношении компании взыскание на 818 тыс. рублей в связи с невыплатой средств в рамках трудовых договоров. Примечательно, что средний ценник одной путевки у туроператора достигает 3–4 тыс. долларов. Эта сумма сопоставима примерно с половиной всей задолженности фирмы перед собственными работниками.

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