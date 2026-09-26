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Медведь набросился на егеря в Забайкалье

Медведь набросился на егеря в Забайкальском крае. Мужчине удалось убежать, он не пострадал, сообщает SHOT .

Нападение произошло вблизи населенного пункта Черемхово. Мужчина пришел на берег реки по личным делам. Внезапно из кустов выскочил косолапый. Егерь смог отбиться и покинуть место.

Местных жителей просят временно не ходить в лес из-за хищников. В одном только селе Черемхово уже застрелили десять медведей.

Ранее самую длинную лестницу России в Красноярске закрыли для посещения из-за медведей.

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