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Медведь набросился на егеря в Забайкалье

Происшествия
Володина Ольга / Фотобанк Лори

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Медведь набросился на егеря в Забайкальском крае. Мужчине удалось убежать, он не пострадал, сообщает SHOT.

Нападение произошло вблизи населенного пункта Черемхово. Мужчина пришел на берег реки по личным делам. Внезапно из кустов выскочил косолапый. Егерь смог отбиться и покинуть место.

Местных жителей просят временно не ходить в лес из-за хищников. В одном только селе Черемхово уже застрелили десять медведей.

Ранее самую длинную лестницу России в Красноярске закрыли для посещения из-за медведей.

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