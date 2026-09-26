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Песок вместо электроники: неудачливые воры угнали фуры Nvidia в США

Происшествия
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

В американском штате Калифорния преступники угнали фуры Nvidia, надеясь, что там дорогая электроника, но просчитались, сообщает «Лента дня».

Злоумышленники заметили на трассе грузовики с огромными логотипами. Они угнали эти фуры, но вместо видеокарт и чипов нашли совсем другой «технологичный» груз — в прицепах лежал песок.

Как выяснилось, данные грузовики использует компания PlusAI. Она проводится испытания беспилотных технологий Nvidia, поэтому настоящего груза в фурах нет.

Ранее воры вывезли со склада в Ранкорне в Британии два прицепа с 800 бочками Guinness. Ущерб вместе с транспортом оценили в 205 тыс. фунтов.

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