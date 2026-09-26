Трибуна с людьми рухнула в парке «Мастер Панин» в Москве

Трибуна с людьми рухнула на фестивале «Вселенский карнавал огня» в столичном парке киноприключений «Мастер Панин», сообщает 112 .

Инцидент произошел в субботу на Сетуньском проезде. По предварительным данным, люди пытались перелезть через ограду и свалились вниз.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Как пишет SHOT, трибуна с людьми рухнула с высоты третьего этажа. В результате ЧП пострадал 1 человек. В настоящее время его осматривают медики.

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