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Глава Болохова ушла в отставку после скандала со смешариками

Глава администрации Болохова Марина Чуйкина ушла в отставку после скандала со смешариками и удалила свои соцсети, сообщает Baza .

Ранее администрация Болохова Тульской области сочла рисунок смешариков на резиновом покрытии детской площадки порчей имущества и заявила о намерении обратиться в полицию. Юную художницу подержали россияне, губернатор региона и создатели смешариков. Подробнее можно прочитать в материале РИАМО.

Чуйкина досрочно сложила свои полномочия. Соответствующий документ разместили на сайте администрации Киреевского района Тульской области.

Она покинула пост главы населенного пункта ровно через три месяца после скандала с детскими рисунками.

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