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В Серпухове завершают капремонт моста через Речму

Капитальный ремонт моста через реку Речму у деревни Бутурлино в Серпухове подходит к концу. Движение уже открыли в полном объеме, осталось демонтировать временное сооружение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост через Речму у деревни Бутурлино ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Основные строительно-монтажные работы завершены. На мосту нанесли разметку, установили ограждения и обустроили технический съезд к очистным сооружениям.

«Движение по обновленному мосту уже открыто в полном объеме. Теперь специалистам осталось демонтировать временное сооружение, по которому автомобилисты передвигались на период капитального ремонта», — рассказали в Минтрансе Подмосковья.

В ходе ремонта мостовики демонтировали элементы старого сооружения, возвели монолитные береговые опоры и смонтировали балки пролетного строения. Рабочие устроили водоотвод, асфальтобетонное покрытие и подходы к мосту, обустроили локальные очистные сооружения и освещение, укрепили откосы габионами.

Мост длиной более 25 метров построили в 1967 году. Он расположен на Бутурлинском шоссе и связывает деревню Бутурлино с Серпуховом. Во время капремонта транспорт направляли по временному мосту и объездной дороге.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.