В Серпухове завершают капремонт моста через Речму
Фото - © Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»
Капитальный ремонт моста через реку Речму у деревни Бутурлино в Серпухове подходит к концу. Движение уже открыли в полном объеме, осталось демонтировать временное сооружение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост через Речму у деревни Бутурлино ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Основные строительно-монтажные работы завершены. На мосту нанесли разметку, установили ограждения и обустроили технический съезд к очистным сооружениям.
«Движение по обновленному мосту уже открыто в полном объеме. Теперь специалистам осталось демонтировать временное сооружение, по которому автомобилисты передвигались на период капитального ремонта», — рассказали в Минтрансе Подмосковья.
В ходе ремонта мостовики демонтировали элементы старого сооружения, возвели монолитные береговые опоры и смонтировали балки пролетного строения. Рабочие устроили водоотвод, асфальтобетонное покрытие и подходы к мосту, обустроили локальные очистные сооружения и освещение, укрепили откосы габионами.
Мост длиной более 25 метров построили в 1967 году. Он расположен на Бутурлинском шоссе и связывает деревню Бутурлино с Серпуховом. Во время капремонта транспорт направляли по временному мосту и объездной дороге.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.
Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.