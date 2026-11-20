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Долг за ЖКУ может помешать кредиту

МосОблЕИРЦ разъясняет, как коммунальный долг может отразиться на кредитнойистории и повлиять на отказ в кредите или одобрении ипотеки, на условия займа, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Как это происходит

• Если счета за ЖКУ не оплачиваются больше двух месяцев, поставщик услуг вправе обратиться в суд.

• Суд выносит решение о взыскании задолженности.

• Решение вступает в силу, но должник не исполняет его в течение 10 дней.

• Сведения о взыскании долга за ЖКУ взыскатель или служба судебных приставов могут передать в бюро кредитных историй.

Если долг погашен, сведения об исполнении судебного решения передаются в бюро, но прежняя запись не исчезает сразу, на ее обновление требуется время.

Испорченная кредитная история остается надолго и может напомнить о себе, когда настанет время покупки квартиры или автомобиля.

Узнать, возбуждено ли исполнительное производство, можно на официальном сайте ГУФССП или на портале Госуслуг.

Проверить баланс и сумму задолженности можно в личном кабинете и в чате на сайте расчетного центра, в приложениях «МосОблЕИРЦ Онлайн» и «ДомРесурс» или по телефону 8 499 444-01-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.