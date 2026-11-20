Барабашка и домовой: в чем разница

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Многие думают, что это одно и то же существо. На самом деле, по народным представлениям, это совершенно разные «жильцы».

Домовой — хозяин дома, его хранитель. Он живет в жилище веками, переходит вместе с семьей на новое место, следит за порядком, оберегает от бед и воров. Выглядит, по описаниям, как маленький старичок, обросший шерстью. Характер у него строгий, но справедливый: нерадивых хозяев он может проучить, а добрых любит и защищает.

Барабашка — существо совсем иного склада. Он не привязан к семье и не охраняет дом. Это скорее непоседливый шалун-невидимка, который появляется внезапно, шумит, бросает вещи и так же внезапно исчезает. Его название говорит само за себя: он «барабанит», стучит, грохочет. Считается, что барабашки любят шум и внимание, а злобы в них поначалу немного, зато хулиганства хоть отбавляй.

Проще говоря: домовой — это хозяин и охранник, а барабашка — незваный гость с дурными манерами. Именно поэтому все советы ниже касаются только барабашки. С домовым, как говорят, достаточно просто уважительно жить.