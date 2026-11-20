Заместитель руководителя Главгосстройнадзора Сергей Фельдблюм рассказал на Всероссийском форуме в Хабаровске, как искусственный интеллект помогает предупреждать нарушения и снижать нагрузку на бизнес, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

ИИ-мониторинг помогает выявлять риски срыва сроков строительства. Нейросеть отслеживает работы на 300 стройплощадках и распознает 22 вида техники с точностью 95%. При отсутствии активности система ставит задачу инспектору. За время проекта выявлено более 1,7 тыс. инцидентов.

Главгосстройнадзор как координатор контрольно-надзорной деятельности региона представил проект министерства культуры и туризма Подмосковья «Чистый реестр в туризме». Робот выявляет владельцев средств размещения, прекративших деятельность, а ИИ готовит проекты решений для обновления госреестра. Система охватывает более 1,5 тыс. объектов. Подготовка документов ускорилась в пять раз — с 7,5 до 1,5 часа.

Инструменты на базе GigaChat в закрытом цифровом контуре Подмосковья помогают совершенствовать индикаторы риска, определять источники данных для их автоматизации и разрабатывать новые. Проверка одного индикатора сократилась в шесть раз — с двух часов до 20 минут.

Главгосстройнадзор и министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области также разработали «Мониторинговый центр контроля». Система анализирует видео со строек, дворов и дорог, выявляя нарушения правил благоустройства и перевозки пассажиров такси. Совместный проект ведомств и ДОМ.РФ «Нейроинспектор 2.0» автоматизирует проверку документов застройщиков.

В стройнадзоре ИИ формирует программы проверок каждого поднадзорного объекта и выявляет отклонения от стройгенплана по данным беспилотников. Это помогает планировать работу инспекторов и дистанционно контролировать соблюдение проектных решений. Каждая пятая проверка проходит с дронами.

Подмосковье готово делиться разработками с другими регионами. Участники форума получили готовые инструкции для нейросети по анализу и разработке индикаторов риска.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.